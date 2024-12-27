Сьогоднішня ціна Scallop (SCLP)

Поточна ціна Scallop (SCLP) сьогодні становить 0.153586 USD з ринковою капіталізацією $ 11.71M USD. Ціна SCLP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scallop:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.25K USD

- зміна ціни Scallop протягом дня — +1.97%

- циркуляційна пропозиція – 76.23M USD

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