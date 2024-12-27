Ціна Scalia Infrastructure (SCALE)
Поточна ціна Scalia Infrastructure (SCALE) сьогодні становить 0.00250013 USD з ринковою капіталізацією $ 242.60K USD. Ціна SCALE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scalia Infrastructure:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.95 USD
- зміна ціни Scalia Infrastructure протягом дня — +1.89%
- циркуляційна пропозиція – 97.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scalia Infrastructure до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scalia Infrastructure до USD становила $ -0.0008729243.
За останні 60 днів зміна ціни Scalia Infrastructure до USD становила $ -0.0012732477.
За останні 90 днів зміна ціни Scalia Infrastructure до USD становила $ -0.003372206199158802.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.89%
|30 днів
|$ -0.0008729243
|-34.91%
|60 днів
|$ -0.0012732477
|-50.92%
|90 днів
|$ -0.003372206199158802
|-57.42%
Останній аналіз цін Scalia Infrastructure: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
+1.89%
-2.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
About Scalia Scalia Infrastructure is a pioneering platform that aggregates and scales Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) resources. Our platform aims to democratize access to decentralized infrastructure resources, enabling individuals, enterprises, and organizations to leverage decentralized technologies with ease. Dive into the world of NFTs, where ownership meets innovation. Join us in redefining the concept of ownership and creativity in the digital realm. Scale for Global Impact Scalia employs advanced technologies and optimization strategies to scale DePIN resources efficiently, ensuring the network can meet the evolving needs of stakeholders. Aggregate DePIN Resources Scalia establishes a comprehensive network of diverse DePIN categories, including storage nodes, computing resources, and wireless communication nodes, IoTs. Facilitate Accessibility Scalia delivers user-friendly interfaces and tools to lower the technical barriers associated with utilizing decentralized infrastructure.
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