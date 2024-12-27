Сьогоднішня ціна Scalia Infrastructure (SCALE)

Поточна ціна Scalia Infrastructure (SCALE) сьогодні становить 0.00250013 USD з ринковою капіталізацією $ 242.60K USD. Ціна SCALE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scalia Infrastructure:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.95 USD

- зміна ціни Scalia Infrastructure протягом дня — +1.89%

- циркуляційна пропозиція – 97.02M USD

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