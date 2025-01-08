Ціна SCALEX (SCALEX)
Поточна ціна SCALEX (SCALEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.33K USD. Ціна SCALEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SCALEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.09 USD
- зміна ціни SCALEX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SCALEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SCALEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SCALEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SCALEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-16.90%
|60 днів
|$ 0
|+15.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SCALEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SCALEX is a pioneering infrastructure deployment platform designed to cater to the needs of developers, businesses, and innovators in the blockchain and tech ecosystems. It is a decentralized platform that allows users to rent and manage various digital environments, including Windows RDP, Ubuntu VPS, and MAC infrastructure, all through seamless cryptocurrency payments. At the core of SCALEX's offering is the SX AI Assistant, which simplifies the infrastructure deployment process, making it accessible even to users who are new to deploying digital environments. With SCALEX, users can deploy their digital infrastructure securely and privately, leveraging the power of decentralized payments and avoiding the need for cumbersome KYC (Know Your Customer) processes. One of SCALEX's key differentiators is its service aggregation model. Instead of relying on a single provider, SCALEX aggregates services across multiple providers to ensure that users get the best possible price and performance for their needs. This competitive edge makes SCALEX stand out in a crowded market, offering more flexibility and variety than any competitor. In addition, SCALEX is the first platform to introduce MAC rentals on the blockchain, a game-changing feature that caters to developers who need access to macOS environments for testing, development, and production purposes.
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