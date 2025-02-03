Ціна SCALES (SCALES)
Поточна ціна SCALES (SCALES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCALES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SCALES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 519.16 USD
- зміна ціни SCALES протягом дня — -13.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SCALES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SCALES до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SCALES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SCALES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.26%
|30 днів
|$ 0
|-33.30%
|60 днів
|$ 0
|-32.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SCALES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.14%
-13.26%
-32.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SCALES protect Solana users against wallet drains and scams through education and a unique token utility -- any drained SCALES can be claimed back from the DAO in a 1:1 ratio -- powered by unique DAO mechanics.
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