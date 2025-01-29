Сьогоднішня ціна SC Internacional Fan Token (SACI)

Поточна ціна SC Internacional Fan Token (SACI) сьогодні становить 0.426831 USD з ринковою капіталізацією $ 282.57K USD. Ціна SACI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SC Internacional Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.44 USD

- зміна ціни SC Internacional Fan Token протягом дня — -2.48%

- циркуляційна пропозиція – 661.71K USD

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