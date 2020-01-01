Токеноміка sBTC (SBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про sBTC (SBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація sBTC (SBTC) sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way. Офіційний вебсайт: https://www.stacks.co/sbtc Whitepaper: https://stacks-network.github.io/stacks/sbtc.pdf Купити SBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни sBTC (SBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена sBTC (SBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 107,26M $ 107,26M $ 107,26M Загальна пропозиція: $ 1,00K $ 1,00K $ 1,00K Циркуляційна пропозиція: $ 1,00K $ 1,00K $ 1,00K FDV (повністю розведена вартість): $ 107,26M $ 107,26M $ 107,26M Історичний максимум: $ 113 653 $ 113 653 $ 113 653 Історичний мінімум: $ 50 597 $ 50 597 $ 50 597 Поточна ціна: $ 107 260 $ 107 260 $ 107 260 Дізнайтеся більше про ціну sBTC (SBTC)

Токеноміка sBTC (SBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки sBTC (SBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SBTC, досліджуйте ціну токена SBTC в реальному часі!

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