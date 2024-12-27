Ціна sBTC (SBTC)
Поточна ціна sBTC (SBTC) сьогодні становить 64,206 USD з ринковою капіталізацією $ 12.86M USD. Ціна SBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.47K USD
- зміна ціни sBTC протягом дня — -15.84%
- циркуляційна пропозиція – 200.37 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sBTC до USD становила $ -12,086.2070474761.
За останні 30 днів зміна ціни sBTC до USD становила $ -9,761.2253388000.
За останні 60 днів зміна ціни sBTC до USD становила $ +2,681.0242596000.
За останні 90 днів зміна ціни sBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -12,086.2070474761
|-15.84%
|30 днів
|$ -9,761.2253388000
|-15.20%
|60 днів
|$ +2,681.0242596000
|+4.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін sBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-15.84%
-14.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sBTC or synthetic BTC is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sBTC mirrors and tracks the price of Bitcoin provided by an oracle - Chainlink.
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