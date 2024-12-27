Сьогоднішня ціна sBTC (SBTC)

Поточна ціна sBTC (SBTC) сьогодні становить 64,206 USD з ринковою капіталізацією $ 12.86M USD. Ціна SBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.47K USD

- зміна ціни sBTC протягом дня — -15.84%

- циркуляційна пропозиція – 200.37 USD

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