Ціна SAYCOIN (SAY)
Поточна ціна SAYCOIN (SAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 268.05K USD. Ціна SAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SAYCOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.13K USD
- зміна ціни SAYCOIN протягом дня — +3.61%
- циркуляційна пропозиція – 1.33B USD
Отримуйте оновлення цін SAY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SAY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SAYCOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SAYCOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SAYCOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SAYCOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.61%
|30 днів
|$ 0
|-0.83%
|60 днів
|$ 0
|-75.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SAYCOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.46%
+3.61%
+5.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SAY до AUD
A$--
|1 SAY до GBP
￡--
|1 SAY до EUR
€--
|1 SAY до USD
$--
|1 SAY до MYR
RM--
|1 SAY до TRY
₺--
|1 SAY до JPY
¥--
|1 SAY до RUB
₽--
|1 SAY до INR
₹--
|1 SAY до IDR
Rp--
|1 SAY до PHP
₱--
|1 SAY до EGP
￡E.--
|1 SAY до BRL
R$--
|1 SAY до CAD
C$--
|1 SAY до BDT
৳--
|1 SAY до NGN
₦--
|1 SAY до UAH
₴--
|1 SAY до VES
Bs--
|1 SAY до PKR
Rs--
|1 SAY до KZT
₸--
|1 SAY до THB
฿--
|1 SAY до TWD
NT$--
|1 SAY до CHF
Fr--
|1 SAY до HKD
HK$--
|1 SAY до MAD
.د.م--