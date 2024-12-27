Сьогоднішня ціна SAYCOIN (SAY)

Поточна ціна SAYCOIN (SAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 268.05K USD. Ціна SAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SAYCOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.13K USD

- зміна ціни SAYCOIN протягом дня — +3.61%

- циркуляційна пропозиція – 1.33B USD

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