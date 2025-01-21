Ціна Savings xDAI (SDAI)
Поточна ціна Savings xDAI (SDAI) сьогодні становить 1.16 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Savings xDAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.07M USD
- зміна ціни Savings xDAI протягом дня — +0.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Savings xDAI до USD становила $ +0.00367096.
За останні 30 днів зміна ціни Savings xDAI до USD становила $ +0.0178953200.
За останні 60 днів зміна ціни Savings xDAI до USD становила $ +0.0297580600.
За останні 90 днів зміна ціни Savings xDAI до USD становила $ +0.0403521486720627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00367096
|+0.32%
|30 днів
|$ +0.0178953200
|+1.54%
|60 днів
|$ +0.0297580600
|+2.57%
|90 днів
|$ +0.0403521486720627
|+3.60%
Останній аналіз цін Savings xDAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+0.32%
+0.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sDAI is similar to xDAI but with the added benefit of earning interest. You can use it just like xDAI — own, transfer, and use it in the DeFi ecosystem.
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