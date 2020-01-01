Токеноміка Savings USX (SUSX) Дізнайтеся ключову інформацію про Savings USX (SUSX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Savings USX (SUSX) What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX. Офіційний вебсайт: https://usx.finance/ Купити SUSX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Savings USX (SUSX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Savings USX (SUSX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 617,33K $ 617,33K $ 617,33K Загальна пропозиція: $ 567,34K $ 567,34K $ 567,34K Циркуляційна пропозиція: $ 567,34K $ 567,34K $ 567,34K FDV (повністю розведена вартість): $ 617,33K $ 617,33K $ 617,33K Історичний максимум: $ 19,98 $ 19,98 $ 19,98 Історичний мінімум: $ 1,008 $ 1,008 $ 1,008 Поточна ціна: $ 1,088 $ 1,088 $ 1,088 Дізнайтеся більше про ціну Savings USX (SUSX)

Токеноміка Savings USX (SUSX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Savings USX (SUSX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUSX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUSX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUSX, досліджуйте ціну токена SUSX в реальному часі!

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