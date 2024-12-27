Сьогоднішня ціна Savings USX (SUSX)

Поточна ціна Savings USX (SUSX) сьогодні становить 1.051 USD з ринковою капіталізацією $ 1.07M USD. Ціна SUSX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Savings USX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 667.38 USD

- зміна ціни Savings USX протягом дня — +0.03%

- циркуляційна пропозиція – 1.01M USD

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