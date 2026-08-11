Сьогоднішня ціна Savings USDD

Поточна ціна Savings USDD (SUSDD) сьогодні становить $ 1.052, зі зміною 0.79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUSDD до USD становить $ 1.052 за SUSDD.

Savings USDD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 254,605,285, з циркуляційною пропозицією у 241.93M SUSDD. Протягом останніх 24 годин SUSDD торгувався між $ 1.052 (мінімум) та $ 1.061 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.062, тоді як історичний мінімум — $ 0.637557.

У короткостроковій динаміці SUSDD змінився на +0.00% за останню годину та на -0.69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 107.49.

Ринкова інформація щодо Savings USDD (SUSDD)

Ринкова капіталізація $ 254.61M$ 254.61M $ 254.61M Обсяг (за 24 год) $ 107.49$ 107.49 $ 107.49 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 254.61M$ 254.61M $ 254.61M Циркуляційне постачання 241.93M 241.93M 241.93M Загальна пропозиція 241,926,830.9129736 241,926,830.9129736 241,926,830.9129736

Поточна ринкова капіталізація Savings USDD — $ 254.61M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 107.49. Циркуляційна пропозиція SUSDD — 241.93M, зі загальною пропозицією 241926830.9129736. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 254.61M.