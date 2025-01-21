Сьогоднішня ціна Savings Dai (SDAI)

Поточна ціна Savings Dai (SDAI) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Savings Dai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.03M USD

- зміна ціни Savings Dai протягом дня — -0.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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