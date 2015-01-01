Токеноміка Savings crvUSD (SCRVUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Savings crvUSD (SCRVUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Savings crvUSD (SCRVUSD) Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem. Офіційний вебсайт: https://crvusd.curve.fi/ Купити SCRVUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Savings crvUSD (SCRVUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Savings crvUSD (SCRVUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 45,49M $ 45,49M $ 45,49M Загальна пропозиція: $ 44,13M $ 44,13M $ 44,13M Циркуляційна пропозиція: $ 43,28M $ 43,28M $ 43,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 45,49M $ 45,49M $ 45,49M Історичний максимум: $ 1,13 $ 1,13 $ 1,13 Історичний мінімум: $ 0,894139 $ 0,894139 $ 0,894139 Поточна ціна: $ 1,051 $ 1,051 $ 1,051 Дізнайтеся більше про ціну Savings crvUSD (SCRVUSD)

Токеноміка Savings crvUSD (SCRVUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Savings crvUSD (SCRVUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCRVUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCRVUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCRVUSD, досліджуйте ціну токена SCRVUSD в реальному часі!

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