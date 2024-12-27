Сьогоднішня ціна Savings crvUSD (SCRVUSD)

Поточна ціна Savings crvUSD (SCRVUSD) сьогодні становить 1.024 USD з ринковою капіталізацією $ 20.48M USD. Ціна SCRVUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Savings crvUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49M USD

- зміна ціни Savings crvUSD протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 19.99M USD

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