Ціна Savings crvUSD (SCRVUSD)
Поточна ціна Savings crvUSD (SCRVUSD) сьогодні становить 1.024 USD з ринковою капіталізацією $ 20.48M USD. Ціна SCRVUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Savings crvUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49M USD
- зміна ціни Savings crvUSD протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 19.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Savings crvUSD до USD становила $ +0.00094959.
За останні 30 днів зміна ціни Savings crvUSD до USD становила $ +0.0071673856.
За останні 60 днів зміна ціни Savings crvUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Savings crvUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00094959
|+0.09%
|30 днів
|$ +0.0071673856
|+0.70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Savings crvUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+0.09%
+0.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.
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