Токеноміка SavePlanetEarth (SPE) Дізнайтеся ключову інформацію про SavePlanetEarth (SPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SavePlanetEarth (SPE) Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,

and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public

interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups. Офіційний вебсайт: https://www.saveplanetearth.io/ Купити SPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SavePlanetEarth (SPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SavePlanetEarth (SPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,19M $ 3,19M $ 3,19M Загальна пропозиція: $ 589,51M $ 589,51M $ 589,51M Циркуляційна пропозиція: $ 589,51M $ 589,51M $ 589,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,19M $ 3,19M $ 3,19M Історичний максимум: $ 0,14091 $ 0,14091 $ 0,14091 Історичний мінімум: $ 0,00298054 $ 0,00298054 $ 0,00298054 Поточна ціна: $ 0,00540717 $ 0,00540717 $ 0,00540717 Дізнайтеся більше про ціну SavePlanetEarth (SPE)

Токеноміка SavePlanetEarth (SPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SavePlanetEarth (SPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPE, досліджуйте ціну токена SPE в реальному часі!

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