Ціна SavePlanetEarth (SPE)
Поточна ціна SavePlanetEarth (SPE) сьогодні становить 0.01001673 USD з ринковою капіталізацією $ 5.90M USD. Ціна SPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SavePlanetEarth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.18K USD
- зміна ціни SavePlanetEarth протягом дня — -7.87%
- циркуляційна пропозиція – 589.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SavePlanetEarth до USD становила $ -0.00085640418503505.
За останні 30 днів зміна ціни SavePlanetEarth до USD становила $ +0.0009383812.
За останні 60 днів зміна ціни SavePlanetEarth до USD становила $ +0.0009383812.
За останні 90 днів зміна ціни SavePlanetEarth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00085640418503505
|-7.87%
|30 днів
|$ +0.0009383812
|+9.37%
|60 днів
|$ +0.0009383812
|+9.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SavePlanetEarth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.92%
-7.87%
-5.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation, and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.
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