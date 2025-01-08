Сьогоднішня ціна SavePlanetEarth (SPE)

Поточна ціна SavePlanetEarth (SPE) сьогодні становить 0.01001673 USD з ринковою капіталізацією $ 5.90M USD. Ціна SPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SavePlanetEarth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.18K USD

- зміна ціни SavePlanetEarth протягом дня — -7.87%

- циркуляційна пропозиція – 589.51M USD

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