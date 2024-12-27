Сьогоднішня ціна Savedroid (SVD)

Поточна ціна Savedroid (SVD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 181.63K USD. Ціна SVD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Savedroid:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.38 USD

- зміна ціни Savedroid протягом дня — +0.65%

- циркуляційна пропозиція – 3.02B USD

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