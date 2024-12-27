Ціна Savedroid (SVD)
Поточна ціна Savedroid (SVD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 181.63K USD. Ціна SVD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Savedroid:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.38 USD
- зміна ціни Savedroid протягом дня — +0.65%
- циркуляційна пропозиція – 3.02B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Savedroid до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Savedroid до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Savedroid до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Savedroid до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.65%
|30 днів
|$ 0
|+9.49%
|60 днів
|$ 0
|+36.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Savedroid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.06%
+0.65%
-1.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Savedroid's AI enables users to automatically save up for their wishes without thinking about saving. Since the launch of our mobile apps in 2016, we have built a strong track record in state of the art user experience based on simplification and gamification. savedroid is organized as a stock corporation and has raised €2m+ in equity from renowned investors.
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