Ціна Save The Ostriches (OSTRICH)
Поточна ціна Save The Ostriches (OSTRICH) сьогодні становить 0,00026264 USD з ринковою капіталізацією $ 261,44K USD. Ціна OSTRICH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Save The Ostriches:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Save The Ostriches протягом дня — +6,64%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Save The Ostriches до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Save The Ostriches до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Save The Ostriches до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Save The Ostriches до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6,64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Save The Ostriches: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,73%
+6,64%
-8,28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion.
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