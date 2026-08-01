Сьогоднішня ціна Savanna Survival

Поточна ціна Savanna Survival (SVSA) сьогодні становить $ 0,00114753, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SVSA до USD становить $ 0,00114753 за SVSA.

Savanna Survival наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 220 102, з циркуляційною пропозицією у 191,81M SVSA. Протягом останніх 24 годин SVSA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,085655, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SVSA змінився на -- за останню годину та на -0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,17.

Ринкова інформація щодо Savanna Survival (SVSA)

Ринкова капіталізація $ 220,10K$ 220,10K $ 220,10K Обсяг (за 24 год) $ 1,17$ 1,17 $ 1,17 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Циркуляційне постачання 191,81M 191,81M 191,81M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Savanna Survival — $ 220,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,17. Циркуляційна пропозиція SVSA — 191,81M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,15M.