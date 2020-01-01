Токеноміка SAVAGE (SAVG) Дізнайтеся ключову інформацію про SAVAGE (SAVG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SAVAGE (SAVG) SAVAGE is the first carbon-neutral NFT platform made for filmmakers and photographers. By building on Polygon’s proof of stake protocol, we are paving the way for how NFT marketplaces should operate going forward. Affordable minting, generous creator payouts, and multiple environmental initiatives mean that you can upload content with peace of mind. Innovative features like “Team NFTs” and Rights Managed Contracts that are built directly into the metadata give visual artists an array of new tools to sell their masterpieces. Whether your content is in 8K, 4K, HD, RAW, or JPEG, SAVAGE has you covered. We also support file sizes of up to 2GB, far exceeding that of other current NFT marketplaces. While being especially catered to videographers and photographers, the SAVAGE platform has been designed to evolve over time to incorporate additional forms of content and be a home to artists of all kinds. Офіційний вебсайт: https://savage.app/ Купити SAVG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SAVAGE (SAVG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SAVAGE (SAVG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,18K $ 15,18K $ 15,18K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 479,56M $ 479,56M $ 479,56M FDV (повністю розведена вартість): $ 31,65K $ 31,65K $ 31,65K Історичний максимум: $ 0,053969 $ 0,053969 $ 0,053969 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SAVAGE (SAVG)

Токеноміка SAVAGE (SAVG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SAVAGE (SAVG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAVG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAVG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAVG, досліджуйте ціну токена SAVG в реальному часі!

Прогноз ціни SAVG Хочете знати, куди рухається SAVG? Наша сторінка прогнозу ціни SAVG поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SAVG зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!