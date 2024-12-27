Сьогоднішня ціна SAVAGE (SAVG)

Поточна ціна SAVAGE (SAVG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 340.30K USD. Ціна SAVG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SAVAGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.92K USD

- зміна ціни SAVAGE протягом дня — -1.03%

- циркуляційна пропозиція – 479.56M USD

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