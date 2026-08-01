Сьогоднішня ціна Saul Net

Поточна ціна Saul Net (SAULNET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAULNET до USD становить $ 0 за SAULNET.

Saul Net наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 073, з циркуляційною пропозицією у 100,00B SAULNET. Протягом останніх 24 годин SAULNET торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SAULNET змінився на -- за останню годину та на +3,23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Saul Net (SAULNET)

Ринкова капіталізація $ 21,07K$ 21,07K $ 21,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,07K$ 21,07K $ 21,07K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Saul Net — $ 21,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAULNET — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,07K.