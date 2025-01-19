Сьогоднішня ціна SAUDI PEPE (SAUDIPEPE)

Поточна ціна SAUDI PEPE (SAUDIPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAUDIPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SAUDI PEPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 621.54 USD

- зміна ціни SAUDI PEPE протягом дня — +4.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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