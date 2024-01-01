Токеноміка Saudi Bonk (SAUDIBONK) Дізнайтеся ключову інформацію про Saudi Bonk (SAUDIBONK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Saudi Bonk (SAUDIBONK) Saud Bonk emerges as a groundbreaking crypto project masterminded by the visionary Saud Bonk, aiming to symbolize the formidable power and financial strength of the Saudi community. Distinctively, this venture operates on a 100% community-based model, fostering inclusivity and decentralization in its development. Despite its grassroots origins, Saud Bonk stands out with a robust team, comprised of experienced professionals dedicated to propelling the project forward with their substantial expertise and influence. For those who may have missed out on the initial Bonk hype and the subsequent surge of interest, Saud Bonk presents an exciting second chance. Positioned on the Ethereum blockchain, the project invites investors to participate in its ascent, promising a thrilling journey filled with spectacular developments and a surge in value. As a sibling to the renowned Bonk ecosystem, Saud Bonk offers enthusiasts a unique opportunity to partake in the rise of an Arab crypto giant, hinting at a future where the coin becomes a noteworthy player among elite and best-performing meme coins. With the support of a committed community and a powerful team, Saud Bonk invites individuals to invest now and witness the remarkable trajectory of its ascent. Офіційний вебсайт: https://saudibonk.com/ Whitepaper: https://saudibonk.com/wp-content/uploads/2024/01/WHITEPAPER_FINAL.pdf Купити SAUDIBONK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Saudi Bonk (SAUDIBONK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Saudi Bonk (SAUDIBONK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 16,74K $ 16,74K $ 16,74K Історичний максимум: $ 0,0000618 $ 0,0000618 $ 0,0000618 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Saudi Bonk (SAUDIBONK)

Токеноміка Saudi Bonk (SAUDIBONK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Saudi Bonk (SAUDIBONK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAUDIBONK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAUDIBONK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAUDIBONK, досліджуйте ціну токена SAUDIBONK в реальному часі!

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