Сьогоднішня ціна Saudi Bonk (SAUDIBONK)

Поточна ціна Saudi Bonk (SAUDIBONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAUDIBONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Saudi Bonk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 199.37 USD

- зміна ціни Saudi Bonk протягом дня — +2.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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