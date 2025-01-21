Ціна Saudi Bonk (SAUDIBONK)
Поточна ціна Saudi Bonk (SAUDIBONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAUDIBONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Saudi Bonk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 199.37 USD
- зміна ціни Saudi Bonk протягом дня — +2.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Saudi Bonk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Saudi Bonk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Saudi Bonk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Saudi Bonk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.44%
|30 днів
|$ 0
|-25.39%
|60 днів
|$ 0
|-38.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Saudi Bonk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.62%
+2.44%
-4.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Saud Bonk emerges as a groundbreaking crypto project masterminded by the visionary Saud Bonk, aiming to symbolize the formidable power and financial strength of the Saudi community. Distinctively, this venture operates on a 100% community-based model, fostering inclusivity and decentralization in its development. Despite its grassroots origins, Saud Bonk stands out with a robust team, comprised of experienced professionals dedicated to propelling the project forward with their substantial expertise and influence. For those who may have missed out on the initial Bonk hype and the subsequent surge of interest, Saud Bonk presents an exciting second chance. Positioned on the Ethereum blockchain, the project invites investors to participate in its ascent, promising a thrilling journey filled with spectacular developments and a surge in value. As a sibling to the renowned Bonk ecosystem, Saud Bonk offers enthusiasts a unique opportunity to partake in the rise of an Arab crypto giant, hinting at a future where the coin becomes a noteworthy player among elite and best-performing meme coins. With the support of a committed community and a powerful team, Saud Bonk invites individuals to invest now and witness the remarkable trajectory of its ascent.
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