Токеноміка Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Дізнайтеся ключову інформацію про Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well. Офіційний вебсайт: https://satushinukumutu.com/ Купити $NUKUMUTU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,51K $ 6,51K $ 6,51K Загальна пропозиція: $ 719,12M $ 719,12M $ 719,12M Циркуляційна пропозиція: $ 719,12M $ 719,12M $ 719,12M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,51K $ 6,51K $ 6,51K Історичний максимум: $ 0,00094894 $ 0,00094894 $ 0,00094894 Історичний мінімум: $ 0,00000607 $ 0,00000607 $ 0,00000607 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)

Токеноміка Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $NUKUMUTU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $NUKUMUTU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $NUKUMUTU, досліджуйте ціну токена $NUKUMUTU в реальному часі!

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