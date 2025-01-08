Ціна Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)
Поточна ціна Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.67K USD. Ціна $NUKUMUTU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Satushi Nukumutu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 400.06 USD
- зміна ціни Satushi Nukumutu протягом дня — -1.61%
- циркуляційна пропозиція – 719.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Satushi Nukumutu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Satushi Nukumutu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Satushi Nukumutu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Satushi Nukumutu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.61%
|30 днів
|$ 0
|-30.60%
|60 днів
|$ 0
|-34.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Satushi Nukumutu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-1.61%
+17.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well.
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