Сьогоднішня ціна Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)

Поточна ціна Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.67K USD. Ціна $NUKUMUTU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Satushi Nukumutu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 400.06 USD

- зміна ціни Satushi Nukumutu протягом дня — -1.61%

- циркуляційна пропозиція – 719.66M USD

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