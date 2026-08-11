Сьогоднішня ціна Saturn sUSDat

Поточна ціна Saturn sUSDat (SUSDAT) сьогодні становить $ 0,961101, зі зміною 1,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUSDAT до USD становить $ 0,961101 за SUSDAT.

Saturn sUSDat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 79 764 526, з циркуляційною пропозицією у 82,99M SUSDAT. Протягом останніх 24 годин SUSDAT торгувався між $ 0,953607 (мінімум) та $ 1,021 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,021, тоді як історичний мінімум — $ 0,695599.

У короткостроковій динаміці SUSDAT змінився на +0,19% за останню годину та на +3,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,50M.

Ринкова інформація щодо Saturn sUSDat (SUSDAT)

Ринкова капіталізація $ 79,76M$ 79,76M $ 79,76M Обсяг (за 24 год) $ 3,50M$ 3,50M $ 3,50M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 79,76M$ 79,76M $ 79,76M Циркуляційне постачання 82,99M 82,99M 82,99M Загальна пропозиція 82 992 833,09529442 82 992 833,09529442 82 992 833,09529442

Поточна ринкова капіталізація Saturn sUSDat — $ 79,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,50M. Циркуляційна пропозиція SUSDAT — 82,99M, зі загальною пропозицією 82992833.09529442. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 79,76M.