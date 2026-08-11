Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Saturn sUSDat сьогодні становить 0,961101 USD. Ринкова капіталізація SUSDAT становить 79 764 526 USD. Відстежуйте оновлення цін SUSDAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Saturn sUSDat сьогодні становить 0,961101 USD. Ринкова капіталізація SUSDAT становить 79 764 526 USD. Відстежуйте оновлення цін SUSDAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SUSDAT

Інформація про ціну SUSDAT

Що таке SUSDAT

Офіційний вебсайт SUSDAT

Токеноміка SUSDAT

Прогноз ціни SUSDAT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Saturn sUSDat

Ціна Saturn sUSDat (SUSDAT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SUSDAT до USD:

$0,96277
$0,96277$0,96277
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Saturn sUSDat (SUSDAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:12:23 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Saturn sUSDat

Поточна ціна Saturn sUSDat (SUSDAT) сьогодні становить $ 0,961101, зі зміною 1,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUSDAT до USD становить $ 0,961101 за SUSDAT.

Saturn sUSDat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 79 764 526, з циркуляційною пропозицією у 82,99M SUSDAT. Протягом останніх 24 годин SUSDAT торгувався між $ 0,953607 (мінімум) та $ 1,021 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,021, тоді як історичний мінімум — $ 0,695599.

У короткостроковій динаміці SUSDAT змінився на +0,19% за останню годину та на +3,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,50M.

Ринкова інформація щодо Saturn sUSDat (SUSDAT)

$ 79,76M
$ 79,76M$ 79,76M

$ 3,50M
$ 3,50M$ 3,50M

$ 79,76M
$ 79,76M$ 79,76M

82,99M
82,99M 82,99M

82 992 833,09529442
82 992 833,09529442 82 992 833,09529442

Поточна ринкова капіталізація Saturn sUSDat — $ 79,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,50M. Циркуляційна пропозиція SUSDAT — 82,99M, зі загальною пропозицією 82992833.09529442. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 79,76M.

Історія ціни Saturn sUSDat у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,953607
$ 0,953607$ 0,953607
Мін. за 24 год
$ 1,021
$ 1,021$ 1,021
Макс. за 24 год

$ 0,953607
$ 0,953607$ 0,953607

$ 1,021
$ 1,021$ 1,021

$ 1,021
$ 1,021$ 1,021

$ 0,695599
$ 0,695599$ 0,695599

+0,19%

-1,22%

+3,05%

+3,05%

Історія ціни Saturn sUSDat (SUSDAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Saturn sUSDat до USD становила $ -0,011937570227326.
За останні 30 днів зміна ціни Saturn sUSDat до USD становила $ +0,0814621518.
За останні 60 днів зміна ціни Saturn sUSDat до USD становила $ -0,0094165792.
За останні 90 днів зміна ціни Saturn sUSDat до USD становила $ -0,0000199201720448.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,011937570227326-1,22%
30 днів$ +0,0814621518+8,48%
60 днів$ -0,0094165792-0,97%
90 днів$ -0,0000199201720448-0,00%

Прогноз ціни Saturn sUSDat

Прогноз ціни Saturn sUSDat (SUSDAT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SUSDAT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Saturn sUSDat (SUSDAT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Saturn sUSDat потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Saturn sUSDat у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SUSDAT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Saturn sUSDat.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Saturn sUSDat (SUSDAT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemLiquid Staking Tokens

Про Saturn sUSDat

Яка зараз ціна торгівлі Saturn sUSDat?

Поточна ціна торгівлі Saturn sUSDat становить ₴42.35330026710056304000, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі SUSDAT?

SUSDAT зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники Saturn sUSDat сьогодні?

За останні 24 години Saturn sUSDat зазнав зміни ціни на -1.22%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується Saturn sUSDat сьогодні?

Протягом останнього дня Saturn sUSDat коливався між ₴42.02305856284507728000 і ₴44.99289832463984000, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про Saturn sUSDat

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:12:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Saturn sUSDat (SUSDAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Saturn sUSDat

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3746
$0,3746$0,3746

+274,60%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,50894
$0,50894$0,50894

+917,88%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01702
$0,01702$0,01702

+35,83%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17684
$0,17684$0,17684

-12,41%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028570
$0,028570$0,028570

+91,78%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,1941
$3,1941$3,1941

+77,34%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00941
$0,00941$0,00941

+57,09%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,50894
$0,50894$0,50894

+917,88%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,002028
$0,002028$0,002028

+14,06%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?