Сьогоднішня ціна Saturn Dollar

Поточна ціна Saturn Dollar (USDAT) сьогодні становить $ 0.999117, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDAT до USD становить $ 0.999117 за USDAT.

Saturn Dollar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 96,238,296, з циркуляційною пропозицією у 96.32M USDAT. Протягом останніх 24 годин USDAT торгувався між $ 0.998776 (мінімум) та $ 0.999766 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.042, тоді як історичний мінімум — $ 0.997621.

У короткостроковій динаміці USDAT змінився на -- за останню годину та на +0.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.07M.

Ринкова інформація щодо Saturn Dollar (USDAT)

Ринкова капіталізація $ 96.24M$ 96.24M $ 96.24M Обсяг (за 24 год) $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 96.24M$ 96.24M $ 96.24M Циркуляційне постачання 96.32M 96.32M 96.32M Загальна пропозиція 96,323,351.478364 96,323,351.478364 96,323,351.478364

Поточна ринкова капіталізація Saturn Dollar — $ 96.24M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.07M. Циркуляційна пропозиція USDAT — 96.32M, зі загальною пропозицією 96323351.478364. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96.24M.