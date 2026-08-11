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Поточна ціна Saturn Dollar сьогодні становить 0.999117 USD. Ринкова капіталізація USDAT становить 96,238,296 USD. Відстежуйте оновлення цін USDAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Saturn Dollar сьогодні становить 0.999117 USD. Ринкова капіталізація USDAT становить 96,238,296 USD. Відстежуйте оновлення цін USDAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про USDAT

Інформація про ціну USDAT

Що таке USDAT

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Ціна Saturn Dollar (USDAT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 USDAT до USD:

$0.999139
$0.999139$0.999139
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Saturn Dollar (USDAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:12:08 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Saturn Dollar

Поточна ціна Saturn Dollar (USDAT) сьогодні становить $ 0.999117, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDAT до USD становить $ 0.999117 за USDAT.

Saturn Dollar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 96,238,296, з циркуляційною пропозицією у 96.32M USDAT. Протягом останніх 24 годин USDAT торгувався між $ 0.998776 (мінімум) та $ 0.999766 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.042, тоді як історичний мінімум — $ 0.997621.

У короткостроковій динаміці USDAT змінився на -- за останню годину та на +0.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.07M.

Ринкова інформація щодо Saturn Dollar (USDAT)

$ 96.24M
$ 96.24M$ 96.24M

$ 5.07M
$ 5.07M$ 5.07M

$ 96.24M
$ 96.24M$ 96.24M

96.32M
96.32M 96.32M

96,323,351.478364
96,323,351.478364 96,323,351.478364

Поточна ринкова капіталізація Saturn Dollar — $ 96.24M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.07M. Циркуляційна пропозиція USDAT — 96.32M, зі загальною пропозицією 96323351.478364. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96.24M.

Історія ціни Saturn Dollar у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.998776
$ 0.998776$ 0.998776
Мін. за 24 год
$ 0.999766
$ 0.999766$ 0.999766
Макс. за 24 год

$ 0.998776
$ 0.998776$ 0.998776

$ 0.999766
$ 0.999766$ 0.999766

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 0.997621
$ 0.997621$ 0.997621

--

-0.00%

+0.02%

+0.02%

Історія ціни Saturn Dollar (USDAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Saturn Dollar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Saturn Dollar до USD становила $ -0.0003865583.
За останні 60 днів зміна ціни Saturn Dollar до USD становила $ +0.0001964264.
За останні 90 днів зміна ціни Saturn Dollar до USD становила $ -0.0000184384576673.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.00%
30 днів$ -0.0003865583-0.03%
60 днів$ +0.0001964264+0.02%
90 днів$ -0.0000184384576673-0.00%

Прогноз ціни Saturn Dollar

Прогноз ціни Saturn Dollar (USDAT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна USDAT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Saturn Dollar (USDAT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Saturn Dollar потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Saturn Dollar у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни USDAT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Saturn Dollar.

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Ресурс Saturn Dollar (USDAT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemMonad Ecosystem

Про Saturn Dollar

Яка зараз ціна Saturn Dollar?

Saturn Dollar торгують за ₴44.02856963312358768000, зміна ціни за останні 24 години становить -0.00%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Saturn Dollar становить ₴45.91831543023968000, тоді як ATL — ₴43.96264468121990384000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка USDAT сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴4240979301.53241235584000, що розміщує актив на #265 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Saturn Dollar?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до USDAT.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 96323351.478364 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Saturn Dollar?

Saturn Dollar належить до класифікації Stablecoins,USD Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Monad Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію USDAT?

Робота в мережі -- дозволяє USDAT використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Saturn Dollar

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:12:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Saturn Dollar (USDAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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