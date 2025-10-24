Актуальна ціна Saturn AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SATAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SATAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Saturn AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SATAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SATAI на MEXC вже зараз.

Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:57:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Saturn AI (SATAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Saturn AI (SATAI) становить --. За останні 24 години SATAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SATAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SATAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Saturn AI (SATAI)

$ 11,53K
$ 11,53K$ 11,53K

--
----

$ 11,53K
$ 11,53K$ 11,53K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Saturn AI — $ 11,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SATAI — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,53K.

Історія ціни Saturn AI (SATAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Saturn AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Saturn AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Saturn AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Saturn AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-9,59%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Saturn AI (SATAI)

Welcome to SaturnAI, where the world of Decentralized Finance (DeFi) meets cutting-edge Artificial Intelligence (AI) to create a smarter, more efficient, and user-friendly DeFi platform. This Whitepaper is your comprehensive guide to understanding the vision, mission, and innovative features of the SaturnAI platform. As DeFi continues to revolutionize traditional financial systems, Saturn is at the forefront, building a secure, scalable, and user-friendly ecosystem that empowers individuals and projects to participate in this rapidly growing Web3 space.

At Saturn, our goal is to simplify and enhance the DeFi experience by using AI to empower our users. From AI-powered Automated Liquidity Management to On-Chain Copytrading, Saturn is designed to give users a technological edge. AI helps optimize liquidity pools, automates trade execution, and monitors market conditions, making sure that every decision is informed by real-time data and sophisticated algorithms. This creates an environment where anyone can access and benefit from DeFi opportunities, without needing advanced technical expertise.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Saturn AI (USD)

Скільки коштуватиме Saturn AI (SATAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Saturn AI (SATAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Saturn AI.

Перегляньте прогноз ціни Saturn AI вже зараз!

SATAI до місцевих валют

Токеноміка Saturn AI (SATAI)

Розуміння токеноміки Saturn AI (SATAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SATAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Saturn AI (SATAI)

Скільки сьогодні коштує Saturn AI (SATAI)?
Актуальна ціна SATAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SATAI до USD?
Поточна ціна SATAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Saturn AI?
Ринкова капіталізація SATAI — $ 11,53K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SATAI?
Циркуляційна пропозиція SATAI — 420,69B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SATAI?
SATAI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SATAI?
Історична мінімальна ціна SATAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SATAI?
Актуальний обсяг торгівлі SATAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SATAI цього року?
SATAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SATAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:57:38 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Saturn AI (SATAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

