Сьогоднішня ціна Satu Wallet Token

Поточна ціна Satu Wallet Token (SATU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SATU до USD становить $ 0 за SATU.

Satu Wallet Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 53 107, з циркуляційною пропозицією у 974,14M SATU. Протягом останніх 24 годин SATU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SATU змінився на -0,26% за останню годину та на +2,23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Satu Wallet Token (SATU)

Ринкова капіталізація $ 53,11K$ 53,11K $ 53,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53,86K$ 53,86K $ 53,86K Циркуляційне постачання 974,14M 974,14M 974,14M Загальна пропозиція 987 964 028,398345 987 964 028,398345 987 964 028,398345

Поточна ринкова капіталізація Satu Wallet Token — $ 53,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SATU — 974,14M, зі загальною пропозицією 987964028.398345. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,86K.