Сьогоднішня ціна SaTT (SATT)

Поточна ціна SaTT (SATT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 509.15K USD. Ціна SATT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SaTT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.03 USD

- зміна ціни SaTT протягом дня — +106.40%

- циркуляційна пропозиція – 4.25B USD

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