Ціна SaTT (SATT)
Поточна ціна SaTT (SATT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 509.15K USD. Ціна SATT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SaTT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.03 USD
- зміна ціни SaTT протягом дня — +106.40%
- циркуляційна пропозиція – 4.25B USD
Отримуйте оновлення цін SATT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SATT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SaTT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SaTT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SaTT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SaTT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+106.40%
|30 днів
|$ 0
|+59.40%
|60 днів
|$ 0
|-20.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SaTT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+106.40%
+199.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SaTT tokens will be used to govern advertising transactions between advertisers and publishers to make transactions faster, safer and less expensive. With our Smart Contract SaTT, an advertiser can easily create advertising campaigns whose conditions of participation and results will be stored on the Ethereum's blockchain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SATT до AUD
A$--
|1 SATT до GBP
￡--
|1 SATT до EUR
€--
|1 SATT до USD
$--
|1 SATT до MYR
RM--
|1 SATT до TRY
₺--
|1 SATT до JPY
¥--
|1 SATT до RUB
₽--
|1 SATT до INR
₹--
|1 SATT до IDR
Rp--
|1 SATT до PHP
₱--
|1 SATT до EGP
￡E.--
|1 SATT до BRL
R$--
|1 SATT до CAD
C$--
|1 SATT до BDT
৳--
|1 SATT до NGN
₦--
|1 SATT до UAH
₴--
|1 SATT до VES
Bs--
|1 SATT до PKR
Rs--
|1 SATT до KZT
₸--
|1 SATT до THB
฿--
|1 SATT до TWD
NT$--
|1 SATT до CHF
Fr--
|1 SATT до HKD
HK$--
|1 SATT до MAD
.د.م--