Ціна SatsBridge (SABR)
Поточна ціна SatsBridge (SABR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 97.49K USD. Ціна SABR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SatsBridge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.49 USD
- зміна ціни SatsBridge протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 219.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SatsBridge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SatsBridge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SatsBridge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SatsBridge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-13.58%
|60 днів
|$ 0
|+7.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SatsBridge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SatsBridge's mission is to support the Bitcoin ecosystem, facilitate the seamless transfer of value across different networks through cross-chain methods, and broaden the scope of economic activities for users. Additionally, it aims to simplify the process of transferring BRC20 tokens toother networks. SatsBridge's cross-chain asset bridge enables users to move BRC-20 tokens seamlessly between different blockchain networks, offering them flexibility and accessibility. This facilitates the provision of deep liquidity to the relatively illiquid market of BRC-20 tokens and creates a gateway for users unfamiliar with the BRC-20 ecosystem and its marketplaces. By utilizing SatsBridge, users can enjoy several benefits and advantages. Enhance liquidity for current BRC-20 token holders, fostering a vibrant and dynamic ecosystem. Open up various avenues of multiple types of token exchanges, such as orderbook and Automated Market Maker (AMM) systems. Tap into a fully developed portfolio of decentralized applications (dApps) associated with the ERC-20 token ecosystem, including token locking for team tokens and lending/borrowing against blue-chip BRC-20s. These benefits make SatsBridge a valuable tool for users looking to access the BRC-20 ecosystem and participate in its growth and development.
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