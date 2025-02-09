Сьогоднішня ціна Satozhi (SATOZ)

Поточна ціна Satozhi (SATOZ) сьогодні становить 0.01447352 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SATOZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Satozhi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.22 USD

- зміна ціни Satozhi протягом дня — +10.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SATOZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SATOZ.