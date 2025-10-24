Інформація щодо ціни Satoxcoin (SATOX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01402414$ 0,01402414 $ 0,01402414 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) -1,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,59%

Актуальна ціна Satoxcoin (SATOX) становить --. За останні 24 години SATOX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SATOX становить $ 0,01402414, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SATOX змінився на -0,01% за останню годину, -1,01% за 24 години та на -6,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Satoxcoin (SATOX)

Ринкова капіталізація $ 36,76K$ 36,76K $ 36,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,90K$ 36,90K $ 36,90K Циркуляційне постачання 3,71B 3,71B 3,71B Загальна пропозиція 3 726 391 841,5624213 3 726 391 841,5624213 3 726 391 841,5624213

Поточна ринкова капіталізація Satoxcoin — $ 36,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SATOX — 3,71B, зі загальною пропозицією 3726391841.5624213. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,90K.