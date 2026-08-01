Сьогоднішня ціна SatoshiVM

Поточна ціна SatoshiVM (SAVM) сьогодні становить $ 0,00401039, зі зміною 0,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAVM до USD становить $ 0,00401039 за SAVM.

SatoshiVM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 489, з циркуляційною пропозицією у 7,35M SAVM. Протягом останніх 24 годин SAVM торгувався між $ 0,00399199 (мінімум) та $ 0,00401409 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 14,77, тоді як історичний мінімум — $ 0,00326.

У короткостроковій динаміці SAVM змінився на -- за останню годину та на +1,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 97,66.

Ринкова інформація щодо SatoshiVM (SAVM)

Ринкова капіталізація $ 29,49K$ 29,49K $ 29,49K Обсяг (за 24 год) $ 97,66$ 97,66 $ 97,66 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 84,22K$ 84,22K $ 84,22K Циркуляційне постачання 7,35M 7,35M 7,35M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SatoshiVM — $ 29,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 97,66. Циркуляційна пропозиція SAVM — 7,35M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,22K.