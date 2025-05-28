Сьогоднішня ціна SatoshiSync (SSNC)

Поточна ціна SatoshiSync (SSNC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 74,44K USD. Ціна SSNC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SatoshiSync:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SatoshiSync протягом дня — -0,20%

- циркуляційна пропозиція – 120,29M USD

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