Ціна SatoshiSync (SSNC)
Поточна ціна SatoshiSync (SSNC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 74,44K USD. Ціна SSNC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SatoshiSync:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SatoshiSync протягом дня — -0,20%
- циркуляційна пропозиція – 120,29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SatoshiSync до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SatoshiSync до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SatoshiSync до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SatoshiSync до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,20%
|30 днів
|$ 0
|+119,29%
|60 днів
|$ 0
|+6,12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SatoshiSync: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,98%
-0,20%
-4,32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana.
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