Токеноміка Satoshi Stablecoin (SATUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Satoshi Stablecoin (SATUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Satoshi Stablecoin (SATUSD) Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT.

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Токеноміка та аналіз ціни Satoshi Stablecoin (SATUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Satoshi Stablecoin (SATUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 53,15K $ 53,15K $ 53,15K Загальна пропозиція: $ 53,22K $ 53,22K $ 53,22K Циркуляційна пропозиція: $ 53,22K $ 53,22K $ 53,22K FDV (повністю розведена вартість): $ 53,15K $ 53,15K $ 53,15K Історичний максимум: $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 Історичний мінімум: $ 0,635574 $ 0,635574 $ 0,635574 Поточна ціна: $ 0,998779 $ 0,998779 $ 0,998779 Дізнайтеся більше про ціну Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Токеноміка Satoshi Stablecoin (SATUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Satoshi Stablecoin (SATUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SATUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SATUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SATUSD, досліджуйте ціну токена SATUSD в реальному часі!

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