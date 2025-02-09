Ціна Satoshi Stablecoin (SATUSD)
Поточна ціна Satoshi Stablecoin (SATUSD) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SATUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Satoshi Stablecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD
- зміна ціни Satoshi Stablecoin протягом дня — -7.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Satoshi Stablecoin до USD становила $ -0.08777264332227099.
За останні 30 днів зміна ціни Satoshi Stablecoin до USD становила $ +0.1505227500.
За останні 60 днів зміна ціни Satoshi Stablecoin до USD становила $ +0.1511628600.
За останні 90 днів зміна ціни Satoshi Stablecoin до USD становила $ +0.1396873508379103.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.08777264332227099
|-7.17%
|30 днів
|$ +0.1505227500
|+13.20%
|60 днів
|$ +0.1511628600
|+13.26%
|90 днів
|$ +0.1396873508379103
|+13.96%
Останній аналіз цін Satoshi Stablecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.24%
-7.17%
+13.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.
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A$1.8126
|1 SATUSD до GBP
￡0.912
|1 SATUSD до EUR
€1.0944
|1 SATUSD до USD
$1.14
|1 SATUSD до MYR
RM5.0616
|1 SATUSD до TRY
₺40.9032
|1 SATUSD до JPY
¥172.4592
|1 SATUSD до RUB
₽111.1158
|1 SATUSD до INR
₹100.0692
|1 SATUSD до IDR
Rp18,688.5216
|1 SATUSD до PHP
₱66.177
|1 SATUSD до EGP
￡E.57.285
|1 SATUSD до BRL
R$6.612
|1 SATUSD до CAD
C$1.6188
|1 SATUSD до BDT
৳139.1028
|1 SATUSD до NGN
₦1,724.649
|1 SATUSD до UAH
₴47.4582
|1 SATUSD до VES
Bs68.4
|1 SATUSD до PKR
Rs319.5876
|1 SATUSD до KZT
₸581.628
|1 SATUSD до THB
฿38.5434
|1 SATUSD до TWD
NT$37.4376
|1 SATUSD до CHF
Fr1.026
|1 SATUSD до HKD
HK$8.8806
|1 SATUSD до MAD
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