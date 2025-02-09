Сьогоднішня ціна Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Поточна ціна Satoshi Stablecoin (SATUSD) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SATUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Satoshi Stablecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD

- зміна ціни Satoshi Stablecoin протягом дня — -7.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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