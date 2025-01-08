Ціна Satoshi Panda (SAP)
Поточна ціна Satoshi Panda (SAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.55K USD. Ціна SAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Satoshi Panda:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.29 USD
- зміна ціни Satoshi Panda протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 20.20B USD
Отримуйте оновлення цін SAP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SAP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Satoshi Panda до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Satoshi Panda до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Satoshi Panda до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Satoshi Panda до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.50%
|30 днів
|$ 0
|-17.20%
|60 днів
|$ 0
|-19.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Satoshi Panda: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.50%
-2.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Satoshi Panda is a wholesome meme culture project that provides Bitcoin reflections in the form of BTCB to holders of its SAP token on BNB Chain. There are 5% in reflections, with 2% going to SAP holders in the form of BTCB on BNB Chain, 1% goes towards autoadded liquidity, 1% goes towards SAP buyback, and 1% goes to the Marketing and Development Treasury. A gamified NFT collection with NFT Staking and tokenized future bass & synthwave music label are being developed to further provide utility to SAP and innovate within the meme culture space.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SAP до AUD
A$--
|1 SAP до GBP
￡--
|1 SAP до EUR
€--
|1 SAP до USD
$--
|1 SAP до MYR
RM--
|1 SAP до TRY
₺--
|1 SAP до JPY
¥--
|1 SAP до RUB
₽--
|1 SAP до INR
₹--
|1 SAP до IDR
Rp--
|1 SAP до PHP
₱--
|1 SAP до EGP
￡E.--
|1 SAP до BRL
R$--
|1 SAP до CAD
C$--
|1 SAP до BDT
৳--
|1 SAP до NGN
₦--
|1 SAP до UAH
₴--
|1 SAP до VES
Bs--
|1 SAP до PKR
Rs--
|1 SAP до KZT
₸--
|1 SAP до THB
฿--
|1 SAP до TWD
NT$--
|1 SAP до CHF
Fr--
|1 SAP до HKD
HK$--
|1 SAP до MAD
.د.م--