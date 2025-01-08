Сьогоднішня ціна Satoshi Panda (SAP)

Поточна ціна Satoshi Panda (SAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.55K USD. Ціна SAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Satoshi Panda:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.29 USD

- зміна ціни Satoshi Panda протягом дня — -0.50%

- циркуляційна пропозиція – 20.20B USD

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