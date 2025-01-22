Сьогоднішня ціна Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Поточна ціна Satoshi Nakamoto (SATOSHI) сьогодні становить 2.81 USD з ринковою капіталізацією $ 5.90M USD. Ціна SATOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Satoshi Nakamoto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 127.42K USD

- зміна ціни Satoshi Nakamoto протягом дня — +5.29%

- циркуляційна пропозиція – 2.10M USD

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