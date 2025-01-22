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Ціна Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

USD

Графік ціни Satoshi Nakamoto (SATOSHI) в реальному часі

$2.81
$2.81$2.81
+5.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Поточна ціна Satoshi Nakamoto (SATOSHI) сьогодні становить 2.81 USD з ринковою капіталізацією $ 5.90M USD. Ціна SATOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Satoshi Nakamoto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 127.42K USD
- зміна ціни Satoshi Nakamoto протягом дня — +5.29%
- циркуляційна пропозиція – 2.10M USD

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Цінові показники Satoshi Nakamoto (SATOSHI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Satoshi Nakamoto до USD становила $ +0.141174.
За останні 30 днів зміна ціни Satoshi Nakamoto до USD становила $ +5.7236538750.
За останні 60 днів зміна ціни Satoshi Nakamoto до USD становила $ +6.9803269010.
За останні 90 днів зміна ціни Satoshi Nakamoto до USD становила $ +2.097038563956543.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.141174+5.29%
30 днів$ +5.7236538750+203.69%
60 днів$ +6.9803269010+248.41%
90 днів$ +2.097038563956543+294.13%

Аналіз цін Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Останній аналіз цін Satoshi Nakamoto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 2.54
$ 2.54$ 2.54

$ 2.87
$ 2.87$ 2.87

$ 3.94
$ 3.94$ 3.94

-1.37%

+5.29%

-21.36%

Ринкова інформація Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

$ 127.42K
$ 127.42K$ 127.42K

2.10M
2.10M 2.10M

Що таке Satoshi Nakamoto ( SATOSHI)

This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto.

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Ресурс Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SATOSHI до місцевих валют

1 SATOSHI до AUD
A$4.4679
1 SATOSHI до GBP
2.2761
1 SATOSHI до EUR
2.6976
1 SATOSHI до USD
$2.81
1 SATOSHI до MYR
RM12.4764
1 SATOSHI до TRY
100.1484
1 SATOSHI до JPY
¥437.8261
1 SATOSHI до RUB
279.595
1 SATOSHI до INR
243.2898
1 SATOSHI до IDR
Rp46,065.5664
1 SATOSHI до PHP
164.5817
1 SATOSHI до EGP
￡E.141.3149
1 SATOSHI до BRL
R$16.9162
1 SATOSHI до CAD
C$4.0183
1 SATOSHI до BDT
340.2629
1 SATOSHI до NGN
4,349.8238
1 SATOSHI до UAH
118.3853
1 SATOSHI до VES
Bs154.55
1 SATOSHI до PKR
Rs779.2411
1 SATOSHI до KZT
1,464.291
1 SATOSHI до THB
฿95.2871
1 SATOSHI до TWD
NT$92.0837
1 SATOSHI до CHF
Fr2.529
1 SATOSHI до HKD
HK$21.8618
1 SATOSHI до MAD
.د.م28.0438