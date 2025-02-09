Ціна Satoshi Cash Network (SCASH)
Поточна ціна Satoshi Cash Network (SCASH) сьогодні становить 0.00950238 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Satoshi Cash Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.45 USD
- зміна ціни Satoshi Cash Network протягом дня — +5.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Satoshi Cash Network до USD становила $ +0.00053277.
За останні 30 днів зміна ціни Satoshi Cash Network до USD становила $ -0.0007073438.
За останні 60 днів зміна ціни Satoshi Cash Network до USD становила $ -0.0058316676.
За останні 90 днів зміна ціни Satoshi Cash Network до USD становила $ -0.02554523044935467.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00053277
|+5.94%
|30 днів
|$ -0.0007073438
|-7.44%
|60 днів
|$ -0.0058316676
|-61.37%
|90 днів
|$ -0.02554523044935467
|-72.88%
Останній аналіз цін Satoshi Cash Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+11.91%
+5.94%
+18.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Scash is a new proof of work coin that restores decentralised home computer mining to Bitcoin, as Satoshi intended. It does this by combining the Bitcoin Protocol with Monero's (ASIC resistant) RandomX proof of work algorithm. Satoshi wanted everyone to mine Bitcoin on home computers. ASIC mining hardware broke that dream. But now it's back. The Scash network was launched in February 2024. 950,000 Scash have been mined so far, and the block reward is 50 coins. Scash is 100% proof of work with a max supply 21 million. 980,000 Scash have been mined so far, and the block reward is 50 coins.
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