Токеноміка Satoshi Airline (JET) Дізнайтеся ключову інформацію про Satoshi Airline (JET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Satoshi Airline (JET) Users earn SAT tokens through the Satoshi Reward App’s Travel-to-Earn mining reward system. The system rewards Airplane NFT owners with SAT tokens when they reach their travel destination and have used the Satoshi Airline app. It is important to note that the SAT token amount users can receive will vary depending on their Airplane NFT Card level. Higher-level cards will give more SAT tokens while lower ones will have inferior rewards. SAT Token: Governance Token SAT tokens are used as the governance token in the ecosystem. Users can utilize SAT tokens to participate in governance. These include deciding staking reward rates, possible voting features in the future, and more. *Users who have staked their tokens longer will acquire a higher SAT voting power. Офіційний вебсайт: https://satoshiair.xyz/ Whitepaper: https://satoshiair.gitbook.io/docs/ Купити JET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Satoshi Airline (JET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Satoshi Airline (JET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 117,27K $ 117,27K $ 117,27K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 104,69M $ 104,69M $ 104,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 560,05K $ 560,05K $ 560,05K Історичний максимум: $ 2,53 $ 2,53 $ 2,53 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0011201 $ 0,0011201 $ 0,0011201 Дізнайтеся більше про ціну Satoshi Airline (JET)

Токеноміка Satoshi Airline (JET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Satoshi Airline (JET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JET, досліджуйте ціну токена JET в реальному часі!

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