Сьогоднішня ціна Satoshi Airline (JET)

Поточна ціна Satoshi Airline (JET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 83,76K USD. Ціна JET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Satoshi Airline:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Satoshi Airline протягом дня — -0,00%

- циркуляційна пропозиція – 104,69M USD

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