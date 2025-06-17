Ціна Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT)
Поточна ціна Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 772,88K USD. Ціна SAINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Satoshi AI agent by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Satoshi AI agent by Virtuals протягом дня — +9,23%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Satoshi AI agent by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Satoshi AI agent by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Satoshi AI agent by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Satoshi AI agent by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,23%
|30 днів
|$ 0
|-19,20%
|60 днів
|$ 0
|+12,60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Satoshi AI agent by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,00%
+9,23%
+2,01%
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