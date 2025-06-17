Сьогоднішня ціна Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT)

Поточна ціна Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 772,88K USD. Ціна SAINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Satoshi AI agent by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Satoshi AI agent by Virtuals протягом дня — +9,23%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

Отримуйте оновлення цін SAINT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SAINT.