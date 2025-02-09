Ціна Satoshe Network (SOSHE)
Поточна ціна Satoshe Network (SOSHE) сьогодні становить 0.00014106 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOSHE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Satoshe Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.95 USD
- зміна ціни Satoshe Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Satoshe Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Satoshe Network до USD становила $ -0.0000224914.
За останні 60 днів зміна ціни Satoshe Network до USD становила $ -0.0000159191.
За останні 90 днів зміна ціни Satoshe Network до USD становила $ -0.00005299753476920714.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000224914
|-15.94%
|60 днів
|$ -0.0000159191
|-11.28%
|90 днів
|$ -0.00005299753476920714
|-27.31%
Останній аналіз цін Satoshe Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-16.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Satoshe is a coin developed by young girls. This is accessible platform open to anyone interested in mining, investing and using cryptocurrencies.
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