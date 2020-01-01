Токеноміка Satori Network (SATORI) Дізнайтеся ключову інформацію про Satori Network (SATORI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Satori Network (SATORI) Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down. Офіційний вебсайт: https://satorinet.io/ Купити SATORI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Satori Network (SATORI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Satori Network (SATORI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 742,45K $ 742,45K $ 742,45K Загальна пропозиція: $ 550,00K $ 550,00K $ 550,00K Циркуляційна пропозиція: $ 491,66K $ 491,66K $ 491,66K FDV (повністю розведена вартість): $ 830,56K $ 830,56K $ 830,56K Історичний максимум: $ 103,8 $ 103,8 $ 103,8 Історичний мінімум: $ 1,03 $ 1,03 $ 1,03 Поточна ціна: $ 1,51 $ 1,51 $ 1,51 Дізнайтеся більше про ціну Satori Network (SATORI)

Токеноміка Satori Network (SATORI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Satori Network (SATORI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SATORI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SATORI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SATORI, досліджуйте ціну токена SATORI в реальному часі!

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