Ціна Satori Network (SATORI)
Поточна ціна Satori Network (SATORI) сьогодні становить 42.76 USD з ринковою капіталізацією $ 10.07M USD. Ціна SATORI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Satori Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.99K USD
- зміна ціни Satori Network протягом дня — -10.87%
- циркуляційна пропозиція – 235.62K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Satori Network до USD становила $ -5.21638780703849.
За останні 30 днів зміна ціни Satori Network до USD становила $ -22.4913623320.
За останні 60 днів зміна ціни Satori Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Satori Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -5.21638780703849
|-10.87%
|30 днів
|$ -22.4913623320
|-52.59%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Satori Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-10.87%
-3.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.
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