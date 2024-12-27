Сьогоднішня ціна Satori Network (SATORI)

Поточна ціна Satori Network (SATORI) сьогодні становить 42.76 USD з ринковою капіталізацією $ 10.07M USD. Ціна SATORI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Satori Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.99K USD

- зміна ціни Satori Network протягом дня — -10.87%

- циркуляційна пропозиція – 235.62K USD

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