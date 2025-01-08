Сьогоднішня ціна Sator (SAO)

Поточна ціна Sator (SAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.11K USD. Ціна SAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sator:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 818.10 USD

- зміна ціни Sator протягом дня — -16.69%

- циркуляційна пропозиція – 55.01M USD

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